Palut: 'Hedefimize tutunmak istiyoruz'

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-0 yenen İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, rahat tempoda oynadıkları karşılaşmadan 3 puan almanın sevincini yaşadıklarını söyledi.



Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin bitimine 7 hafta kala her maçın ve puanın oldukça değerli olduğunu belirtti.



Ligde ikinciliği koruma adına kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını anlatan Palut, karşılaşmaya son derece iyi başladıklarını ve golü erken bulduklarını ifade etti.



Palut, ilk yarı oyunun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"İlk yarının sonlarında rakibimiz on kişi kaldığı zaman çok zor görünen maç bizim adımıza zorluk seviyesi olarak biraz daha aşağı indi. Yalnız bugünkü tek problemimiz ikinci yarı başlamasıyla beraber tempomuzda oluşan düşüklük. Devre arası konuşmamız, 'çok ciddi olacağız ve mücadeleye devam edeceğiz' tarzındaydı. Ciddiyetten bir şikayetim yok ama tempomuzu daha yükseklerde tutabilirdik. Buna rağmen birçok pozisyon bulduk. Bunlarda da bir şekilde başarılı olamadık. Rahat bir tempoda, bir gol daha atarak maçı bitirdik. Son 7 maç, artık her maç çok zor. Bir benzer stratejik maç Rize'de bizi bekleyecek. Çünkü rakibimiz, dezavantajını bir umuda çevirme adına bir şekilde reaksiyon vermek isteyecektir kendi sahasında. Bir hedefimiz var, ona tutunmak adına devam etmemiz lazım."





