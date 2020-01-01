Pacers'ın Hayward için teklifi: Turner ve bir bench oyuncusu!

Indiana Pacers'ın Gordon Hayward için, Boston Celtics'e Myles Turner ve bir bench oyuncusu teklif ettiği bildirildi.



ESPN'den Zach Lowe'a göre Pacers'ın, Hayward'ı elde etmek için Celtics'e Myles Turner'ı, bir ilk tur Draft hakkını ve bir bench oyuncusunu teklif ettiği ortaya çıktı:



"İnsanlarla konuştuğuma dair tahminlerime göre, Celtics'in Myles Turner'ı pek istemediği anlaşılıyor.



Lig çevresindeki bazı takımlardan Celtics'in, Myles Turner'ın kendisini ya bu anlaşmada ya da ayrı bir anlaşmada edinmiş olsalardı, kendileri için takas değerinin ne olacağına dair bir ön araştırma yaptığını ve belli ki gördüklerini beğenmediklerini duydum."



Hayward, Charlotte Hornets ile dört yıllığı 120 milyon dolarlık bir anlaşma yapmayı kabul etmişti ve Celtics ise şu anda Hayward ile ilgili bir imza-ve-takas anlaşması için Hornets ile görüşüyor.



