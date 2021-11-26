Özgür Ekmekçioğlu: "Galatasaray maçı heyecanlı olacak"

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray maçı için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Özgür Ekmekçioğlu: 'Galatasaray maçı heyecanlı olacak'
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26 Kasım 2021 22:48
Süper Lig ekiplerinden Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Süper Lig'in 15. haftasında oynayacakları Galatasaray maçı için açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile heyecanlı bir maç oynayacaklarını söyleyen Ekmekçioğlu, "Galatasaray büyük bir camia. Zaman zaman bizden çıkan oyuncularımız orada var oldu. Camiaya çok uzak değiliz. Bizim oynayacağımız her maçta amacımız kazanmak olacaktır. Altay da bu ligde sürpriz takımlardan birisi. Kazanmaya odaklı, sonuna kadar mücadele eden bir takım var sahada. Eminim Galatasaray maçı da bizim diğer maçlarımız gibi heyecanlı bir maç olacaktır." dedi.


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