Ozan Tufan: 'Gemiyi limana yanaştıracağız'

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği maça attığı 2 golle maça damga vuran Ozan Tufan maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Fenerbahçe'nin kötü bir performans sergilediğini ifade eden Ozan Tufan, "Kazandığımız için çok mutluyum ancak kötü bir performans sergiledik. Son anda takımın da gayretiyle beraber kazanmayı başardık. Kötü oynadığımız için üzüntülüyüz, çok kötü bir süreçten geçiyoruz. Arkadaşlarımızla beraber bu gemiyi limana yanaştıracağız" dedi.



Kalan maçlarınn hepsini kazanmak için savaşacaklarını vurgulayan Ozan, "Birçok sıkıntılarımız var, saha içerisinde yaşıyoruz. Bütün arkadaşlarımız bu süreçten kötü etkileniyor. Kötü futboldan dolayı özür dilemek istiyorum. Zor maçlar oynuyoruz, Malatyaspor da küme düşmemek için oynuyor. Bütün maçlarımızı kazanarak sezonu tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.



