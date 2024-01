Osman Zeki Korkmaz: ''Sahaya karakter koyduk''

İstanbulspor teknik direktörü Osman Korkmaz, 3-1 kaybedilen Galatasaray maçı sonrasında konuştu.



Osman Zeki Korkmaz, "Galatasaray'ı tebrik ederim, Okan Hoca'ya başarılar dilerim. Şampiyonluk yarışında iki takıma başarılar dilerim." dedi.



Tecrübeli teknik adam maçı yorumlayarak, "2-0'dan 1-1'e dönmesi oyuncularımızı yordu. İkinci yarıda kazanmamız toplarla daha iyi çıkmamız gerekiyordu. Değişiklik yaptık, o sırada frikikten bir gol yedik. Maçı kazanmak için hamleler yaptık. Ancak frikikten sonraki hücum stratejisini oturtamadık. Futbolcu arkadaşlara maçtan önce skor ne olursa olsun, oyun disiplininden kopmamalarını söyledik. Karakterli bir oyun ortaya koydular, onlara teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.



Osman Zeki Korkmaz sözlerini, ''Böyle bir maçta nasıl oynanması gerektiğini tecrübe ettik, neleri daha iyi yapabilirize odaklanacağız. İstanbulspor olarak sahaya karakter koyduk. Bu anlamda mücadeleci karakterimizi gösteren futbolcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde noktaladı.





BASIN TOPLANTISI



Korkmaz, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Maçtan önceki planlarının ilk 65 dakika tuttuğunu belirten Korkmaz, şöyle konuştu:



"Planladığımız oyunu sahaya yansıttığımız bir maç oldu. Galatasaray gibi hem oyunu kuvvetli hem de maçı çözebilecek çok fazla bireysel enstrümanı olan takımlara karşı birkaç temel stratejiyle çıkabilirsiniz. Birincisi Galatasaray oyun kurarken şok baskıyla pozisyon bulmak olabilir. Bir diğeri de bugün yaptığımız gibi Galatasaray'ın oyun kurmasına izin verip kendimize kullanacak alan açarak, oyunu olgunlaştırırken atak geçişlerinde kullanacağı alanları kapatıp kapacağımız topları kullanmak olabilirdi. Son 2 günde buna odaklanmıştık. Bunu da 65. dakikaya kadar çok iyi uyguladığımızı düşünüyoruz. Çok fazla pozisyon bulduk. Bunun dışında bir önceki pasları düzgün versek daha da fazla pozisyona girebilirdik. O anları kaçırdık. Galatasaray gibi bir takıma karşı akan oyunda pozisyon vermedik ama bu yeterli değil. Çok usta ayaklar var. Her an her yerden pozisyon çıkarabilirler. Kerem Aktürkoğlu'nun frikik golü de bunlardan biriydi. Sonrasında yaptığımız değişiklikler cevap vermedi."



Sezonun bitimine 16 maç kaldığını hatırlatan sarı-siyahlı takımın teknik direktörü, "İstanbulspor'un karakterini hangi maç olursa olsun sahaya koyacağız. Bunu inşa etmeye geldim. İki haftadır da bunu yaptığımızı düşünüyorum. Oyun karakterimizi sahaya yansıtan futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



"Beraberliği kaçırdığımızı kabul etmiyorum"



Osman Zeki Korkmaz, Galatasaray'ın galibiyetine gölge düşürmek istemediğini belirterek, puanı kaçırdıklarını dile getirdi.



Galatasaray gibi takımlara karşı 90 dakika aynı konsantrasyonla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Korkmaz, "Beraberliği kaçırdığımızı kabul etmiyorum. Beraberliği koruyarak strateji belirlesek de bütün maçları kazanmaya çıkıyoruz. Sadece otobüsü kalenin önüne çekerek beklemedik. Kaptığımız toplarda bir stratejimiz vardı. Zaman zaman 5-6 kişiyle hücuma çıktığımı oldu. Bu tarz maçları oynarken 2-0 bile olsa öne geçmeniz yeterli değil. Her an aynı taktik disiplini korumak gerek. Buraya 2 sene önce inşa ettiğimiz ruhu oluşturmaya geldim. İki haftadır futbolcu arkadaşlar buna iyi cevap veriyor. Maçı 0-0 tuttuğumuz anlarda dahi galibiyeti hayal ediyorduk. Finalinde Galatasaray gibi özel ayakları olan takımlara karşı oyunun her anını kontrol edemiyorsunuz. Mesela frikik anının taktik antrenmanda bir hazırlığı yok. Kontrol edebildiğimiz şeyleri gayet iyi uyguladık. Maç planımızın dışında gelişti. Büyük oranda buradan puanla ayrılmayı hak etmiştik. Ancak şampiyonluğa giden büyük bir camianın galibiyetine de saygı duyuyorum ve kendilerini tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Her maç tek tek bakmamız gerek"



İstanbulspor Teknik Direktörü, her maça tek tek odaklanarak bulundukları yerden çıkmak istediklerini söyledi.



Ligin 22. haftasını 10 puanla son sırada kapattıklarının hatırlatılması üzerine Korkmaz, "Galatasaray ve İstanbulspor'un ortak yönü, ikisinin de irfan yuvasında kurulmasıdır. İstanbulspor, İstanbul Erkek Lisesi'nde kuruldu. Kendi var oluş felsefemize, ayarlarımıza, ruhumuzu döndüğümüzü düşünüyorum. Bunu devam ettirmemiz gerek. İki güzel maç oynadık diye yetinmeden devam edeceğiz. Şu anda 10 puanda, düşme hattında olmamızla ilgilenmememiz gerek. Her maç tek tek bakmamız gerek." ifadelerini kullandı.



Korkmaz, kulüp transfer felsefesinin dışına çıkmadan planlama yapmak zorunda olduklarını aktararak, "Transfer planlamasını yapıyoruz. Pek çok takım ligde kalmak için farklı tarzda transferler yapıyor. Bazen ligde kalamayınca o transferlerin faturası alt ligde ağır oluyor. Transfer yaparken birkaç boyutlu düşünen bir kulübüz. Hem Türkiye Futbol Federasyonunun uyguladığı finansal fair-play'i aşmıyoruz hem de kendi iç disiplinimiz var. Alacağımız oyuncuyu birkaç boyutlu düşünmeliyiz." şeklinde görüş belirtti.



"Ndao, Konyaspor ile anlaştı"



Korkmaz, Senegalli futbolcu Alassane Ndao'nun Süper Lig temsilcisi TÜMOSAN Konyaspor'a transfer olduğunu dile getirdi.



Müsabakada 66 dakika süre alan Ndao'nun durumuyla ilgili Korkmaz, "Ndao, maçtan 2-3 saat önce anlaştı. Kendisini çağırıp kafasının sahada olup olmayacağını sordum. O da gayet motive bir şekilde oynayacağını, bir sorun olmayacağını söyledi. Sonra hem yoruldu hem de psikolojik olarak maçın şiddetlendiği anda içgüdüsel olarak zinde olan bir oyuncu aldım. Oyunda olduğu sürede yürekten oynadı. Çok karakterli bir oyuncu. İyi bir performans ortaya koydu. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum. Ndao, Konyaspor ile anlaştı." diye konuştu.