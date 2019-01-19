Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Boluspor'u 3-1 yenen Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.Osmanlı Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özköylü, futbolcularını ortaya koydukları mücadeleden ve oyundan dolayı tebrik etti.Özköylü, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Önemli bir rakibe karşı güzel bir galibiyet oldu. Uzun süredir sahamızda oynamıyorduk. Sahamıza da galibiyetle dönmüş olduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. 25 günlük arada takımlar lig havasını zaman zaman kaybedebiliyorlar. Lige kaldığımız yerden devam edebilmek anlamında önemli bir maçtı." ifadelerini kullandı.Boluspor'un iyi bir takım olduğunu dile getiren Özköylü, "Ligin ilk 10 haftasını forse etmiş bir takım. Önemli oyunculara sahip. Takımımızın performansı her geçen gün daha yukarıya çıkıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bunun da karşılığını bugün güzel bir galibiyetle aldık. Lig yarışında bu şekilde devam etmek istiyoruz. Pozitif havayı sonuna kadar devam ettirmek en büyük amacımız." değerlendirmesinde bulundu.Özköylü, yeni transferlerin bugün şans bulmamasıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:"Yeni transfer ettiğimiz arkadaşlarımızın bizim oyuncu grubuna göre biraz daha eksikleri var. Onları tamamlamamız lazım. Ligi bilmiyorlar, henüz oyun sistemiyle alakalı yeni yeni işin içine girdiler. Fiziksel olarak daha iyi noktaya gelmeliler. Zaten ilk yarıyı çok iyi bitirmiş, hazır bir takımımız var. O takımı bozmanın hiçbir anlamı da yok. Yavaş yavaş onları bu takımın içine katacağız. Mutlaka katkı verecekler. Zaten Sloan ve Jovan'ın ufak sakatlıkları vardı. Maçın gidişatına göre belki Todorovic'i alabilirdik ama oyun öyle bir şeyi gerektirmedi."Başkent ekibinde daha önce forma giyen Galip Güzel'i transfer ettiklerini açıklayan Özköylü, "Galip Güzel transferi gerçekleşti. Galip'in lisansı çıktı. Belki o bölgeye bir oyuncu daha alma ihtimalimiz olabilir. Alternatifli iyi bir kadromuz oldu." diye konuştu.Özköylü, 69 gün sonra yeniden kapılarını açan Osmanlı Stadı'nın zeminiyle ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:"Zemin baktığımız zaman bıraktığımızdan çok farklı değil. Biraz daha iyileşti mi? İyileşti. Neredeyse üç aydır maç oynanmıyor, bakım halinde. Ama bakalım 3 takımın maçını ne kadar kaldıracak. Bu anlamda ne karşımıza çıkacak, göreceğiz. Burada olmak önemli. Çünkü biz bu stadı seviyoruz. Bu stada alışkınız. En azından ailemiz, sevdiklerimiz geliyor. Onların burada olduğunu hissetmek bile güzel. Tesisimizden çıkıp maça geliyoruz. Diğer türlü yolculuk yapmak zorunda kalıyoruz. Bu da takımda ekstra yorgunluğa neden oluyor."Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, galibiyetten ötürü Osmanlıspor'u tebrik ederek, "Kazanamadığımız için tabii ki üzgünüz. Ancak bugün kazanmak için çok fazla bir şey yapmadık. Maçın başından sonuna kadar rakip bizden pozisyon ve oyun anlamında üstündü." dedi.Ligde 7 maçtır kazanamayan Boluspor'un teknik direktörü Karafırtınalar, "Üzgünüz, kazanamama serisi devam etti. Bunu bir an önce tersine çevirmemiz gerekiyor. Bunu da oyuncular yapacak. Daha önce nasıl üst üste kazandılarsa, yine aynı şekilde bir yerlerden dönmemiz gerekiyor. Onun için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sonucun zemin ve hakemle alakası yok. İstediğimiz oyunu oynayamadık." şeklinde görüş belirtti.