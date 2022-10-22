Osman Özköylü: 'Birlikte oynamayı başarabiliyoruz'

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, takım olarak birlikte oynamayı başarabildiklerini söyledi.



Özköylü, Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü deplasmanda 3-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Formda, gol yollarında etkili ve üretebilen bir takıma karşı kazanmak önemli. Geçen hafta 'bay' geçtik. Bu arada iyi hazırlandık. Yeni bir sitemle oynadık . Rakibimizin sağlıklı oyun kurmasını istemedik ve başardık." dedi.



Karşılaşmada oyuncularının disiplini bırakmadığını ve rakibe net pozisyon vermediklerini dile getiren Özköylü, "Birlikte oynamayı başarabiliyoruz. Çok boş alan bulduk. Bunu biliyorduk. Rakibimiz çok gol atan, çok da gol yiyen bir takım. Bekleri hücuma katılıyor. Biz de bu boş olanları kullandık. Mutluyum. Hedefimiz ilk 7 içinde kalmak ve üst sıralardan kopmamak." diye konuştu.





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