Oryantiring Federasyonu çıtayı yükseltti

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, AA muhabirine, Kocaeli'de 30 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonayı dün tamamladıklarını belirterek, sporcuların kentin farklı bölgelerinde koşular gerçekleştirdiğini hatırlattı.



Keyif aldıkları bir organizasyon olduğunu dile getiren Akyüz, "Bu organizasyonun özellikle canlı yayının her gün hem dev ekrandan hem de 75 üye ülkesi olan Uluslararası Oryantiring Federasyonundan online yayınlanması bizim için önemliydi. Anlık olarak sporcu aileleri ülkelerinden evlatlarını izledi. Keyif vericiydi. Bu organizasyonu ilk kez yaptık. İlk dünya şampiyonamızdı. Şu an bambaşka organizasyonları yapabilecek seviyeye geldik. Böyle bir teknik ekibimiz ve tecrübemiz oluştu." diye konuştu.



- "Olumlu dönüşler aldık"



Akyüz, şampiyonayı düzenlemelerinde birçok kurum ve kuruluşun katkı sağladığını aktararak, emeği geçenlere teşekkür etti.



Şampiyonayla ilgili olumlu dönüşler aldıklarını anlatan Akyüz, şöyle devam etti:



"Gerek katılan ülke temsilcileri ve sporcuları gerekse Uluslararası Oryantiring Federasyonu yetkililerinden olumlu dönüşler aldık. Onlar 'Siz çıtayı çok yükselttiniz' diyerek başarımızı açık bir şekilde söylediler. 'Bundan sonra organizasyon yapmak isteyenler, bunun üzerine çıkmak isteyecekler. Bunun için daha fazla çaba sarf edecekler' denildi. Teknik ve arazi çeşitliliği anlamında Kocaeli, farklı boyutuyla ortaya çıktı. Kocaeli artık önümüzdeki dönemde uluslararası organizasyon ve kampları yapabilecek ölçüde bir yer. O teknolojiyi de oluşturdular. Artık Kocaeli bir marka olacak diye tahmin ediyorum."



- "Avrupa ve dünya şampiyonalarında finale kalan sporcu sayımız arttı"



Akyüz, Türk Milli Takımı'nın dünya şampiyonalarında 20 yıllık bir tecrübeleri olduğunu söyledi.



Milli sporcuların şu anda finallere kalabildiğini belirten Akyüz, "Kocaeli'de de bir sporcumuz ilk kez finale kaldı. Bu bizim için önemliydi. Sporcularımız ve teknik ekip ellerinden geleni yaptı. Çok çaba sarf ettiler. Bugüne kadar koştukları en zorlu yarış oldu. Milli takımımızın Güneydoğu Avrupa'da birincilikleri var. Akdeniz'de de zaten birincilikleri var. Avrupa ve dünya şampiyonalarında artık finale kalabiliyoruz. Bunların sayısı daha çok arttı. Bu yıl ilk defa 4 kişi diğer yarışmalarda finale kalmayı başardı. İlk kez bu kadar fazla oluyor. Önümüzdeki yıllarda artık final değil, kürsüye çıkmayı bu takım yakalayacak. Bu çok uzak değil." ifadelerini kullandı.



Akyüz, göreve geldiklerinde Uluslararası Oryantiring Federasyonuna birçok organizasyonu yapmak için talepte bulunduklarını belirterek, "İlkler anlamında birçok organizasyon düzenledik. Şimdi de yaklaşık 4 bin kişiyle hedeflediğimiz 2024 Dünya Masterlar Oryantiring Şampiyonası'nı Antalya'da düzenlemek istiyoruz. İlk müracaatımızı yaptık. Şu an Finlandiya ile finale kaldık. Bu organizasyon sanıyorum Uluslararası Oryantiring Federasyonu yetkililerince değerlendirilecektir ve yüzde 50'nin üzerine çıkmışızdır diye tahmin ediyorum." diye konuştu.