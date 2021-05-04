Onyekuru, Beşiktaş derbisinde geri dönüyor

Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncusu Henry Onyekuru, Beşiktaş maçında tamamen hazır hale gelecek

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Onyekuru, Beşiktaş derbisinde geri dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2021 10:59
Henry Onyekuru
Henry Onyekuru
Galatasaray
Sakatlığına rağmen Gençlerbirliği deplasmanına götürülen Henry Onyekuru, geri dönüş için artık günleri sayıyor.

Nijeryalı futbolcu dünkü antrenmanda takımdan ayrı olarak kondisyoner eşliğinde çalıştı. Genç yıldızın Beşiktaş derbisine yetişebileceği, antrenörlerin özel bir çalışma programı hazırladığı öğrenildi.

Fatih Terim'in derbilerde performansıyla ön plana çıkan Onyekuru'nun durumunu yakından takip edeceği ve form durumuna göre şans vereceği kaydedildi. Onyekuru'nun şu an için maça kulübede başlayacağı ifade ediliyor.

4 maçtır forma giymeyen Nijeryalı oyuncu bu sezon ligde 12 maçta 5 gollük bir performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.