Onyekuru asist yaptı, Monaco seri başlattı!

Fransa Ligue 1'de 3. hafta karşılaşmasında Monaco, Nantes'ı konuk etti.



II. Louis Stadyumu'nda koronavirüs önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda seyirciyle oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Diop ve 65. dakikada Geubbels kaydetti. Nantes'ın tek golünü ise 61. dakikada Blas attı.



Monaco'da Geubbels'in golünde asisti yapan isim Henry Onyekuru oldu.



Üst üste 2. galibiyetini alan ve puanını 7'ye yükselten Monaco, 2. sıraya yükseldi. Sezonda ilk yenilgisini tadan Nantes ise 4 puanla 10. sırada yer aldı.



Monaco, gelecek hafta Rennes deplasmanına konuk olacak. Nantes ise Saint-Etienne'i ağırlayacak.



