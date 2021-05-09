Ömer Erdoğan: 'Onur mücadelesini bekliyorduk'

Süper Lig'in 40. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, 1-0'da olsa önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın zor olacağını bildiklerini belirtti.



Rakiplerinin geçen hafta ligden düşmesine rağmen çok mücadele etmesini beklediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:



"Zor olacağını biliyorduk. Çünkü ne kadar da rakibimiz geçen hafta ligden düşmeyi garantilese de hücum hattında etkili oyuncularının olduğunu, onur mücadelesi vereceğini ve çok mücadele edeceklerini bekliyorduk. Nitekim öyle oldu. Rakibimiz bugün 5-4-1 sistemiyle oynadı. Özellikle savunmada çok fazla alan vermediği için kenar ortalarıyla rakibe karşı pozisyon bulmaya çalıştık. İlk yarıda da 4 tane çok net pozisyonu değerlendiremedik. Bu tür maçlarda erken golü bulunca çok da erken maçı koparabilme şansınız var ama biz bu golü bulamadıkça üzerimizdeki baskı ve stres arttı. Sonra bir penaltı pozisyonu yaşadık. Sağ olsun güzel bir kurtarışla skoru korudu."



İkinci yarıda pozisyon aramaya ve gol bulmaya çalıştıklarını aktaran Erdoğan, "1-0'da olsa önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Denizlisporlu oyuncuları da verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum ve bundan sonraki süreçte de Denizlispor'a başarılar diliyorum. " diye konuştu.



