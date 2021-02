Ömer Erdoğan: 'Bu puanlar şansla kazanılmadı'

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, 6'ncı sırada bulundukları ligdeki konumlarından ve oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.



Erdoğan, ligde 23 maçta 38 puan topladıklarını hatırlatarak, keyif veren, kendilerini daha da geliştiren ve her hafta üzerine koyarak devam etmeye çalışan bir ekip olduklarını ifade etti.



Erdoğan, maçlarda her zaman kendi oyunlarını sahaya yansıtmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Ligde bulunduğumuz noktadan gayet memnunuz. Geride kalan 23 maçımızı değerlendirirsek, ligde topladığımız 38 puanın hiçbiri tesadüf değil. Kazandığımız maçlar ve topladığımız puanların hiçbirisi şansa kazanılmış veya elde edilmiş değil. Tamamen hak edilen puanlar. Hatta bazı maçlarda geriye baktığımızda şanssız olduğumuz, kendi hatalarımızdan puan kayıpları oldu. Eksik kaldığımız maçları da hesaplarsak, belki biraz şans yanımızda olsaydı bugün belki 5-6 puan biraz daha fazla olabilirdi ama hiçbir zaman geriye bakıp da 'Ah keşke şurada şöyle olsa' diyen biri değilim. Tabii geçmişten her zaman ders çıkarmaya çalışan ve kendimizi geliştirmeye devam etmeye çalışan bir ekibiz."



"Hem fiziksel olarak hem de moral olarak iyi durumdayız"



Ömer Erdoğan, 14 Şubat Pazar günü sahalarında Aytemiz Alanyaspor karşısında önemli bir maça çıkacaklarını ve hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.



Alanya ekibinin, ligin en iyi takımlarından olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:



"Alanyaspor ligimizin flaş takımlarından. Sezon başından beri iyi futbol oynayan, maçlarda daha fazla topa sahip olan, oyunu kontrol eden bir oyun şekli var. Özellikle hücum hattında Davidson, Bareiro, Efecan gibi usta ayaklar var. Kaliteli oyuncular var. Dikkat edilmesi gereken oyuncular var. Özellikle son haftalarda, sürekli kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışan, topun hakimiyeti daha fazla bizde olan bir oyun sergilemeye çalışıyoruz. Bunda da hafta hafta üzerine koyarak devam ediyoruz. Hem fiziksel olarak hem de moral olarak iyi durumdayız."



Erdoğan, Alanyaspor maçında taraftarlarına ve futbolseverlere sahada çok koşan, hücumlara çıkan ve gol pozisyonlarına giren bir Hatayspor izlettirmek istediklerini sözlerine ekledi.