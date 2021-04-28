Ömer Bayram: 'Bunların telafisi yok!'

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, 1-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Antalya maçı gibi oynadıklarını söyleyen Ömer Bayram, "Biraz böyle bir maç olacağını biliyorduk. Antalya maçında da hemen hemen aynı oynadık. Baskılı oynadık. Top bizdeydi. Onların sahasında oynadık. İlk devre hemen gol bulmak istedik. Son dakikalara konsantremizi bozmadık. İstedik, çok istedik. Klasik bir Emre Akbaba golü geldi. Çok mutluyum. Sonuna kadar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Telafisi olmayan maçlar oynadıklarını söyleyen Bayram, "İkinci devreyi son 45 dakika olarak gördük. Son maçları oynuyoruz. Bunların telafisi yok. Varımızı yoğumuzu verdik. O da ödüllendirdi Emre Akbaba. Onun için de çok sevindim." dedi.



