Omar Elabdellaoui sahalara dönüyor

Göz operasyonu tamamen sona eren Omar Elabdellaoui, teknik ekibin verdiği özel programla hazır hale geliyor.

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Omar Elabdellaoui sahalara dönüyor
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26 Ocak 2022 12:21
ABD takımı Inter Miami ile anlaşan Yedlin'in yerine Florya'da sürpriz bir hazırlık var. Göz operasyonu tamamen sona eren Omar Elabdellaoui, teknik ekibin verdiği özel programla çalışıyor.

Yönetim, Omar'ın dondurulan lisansını Yedlin'in gidişiyle aktif hale getirecek. Sarı-Kırmızılılar, Norveçli sağ beki 6 Şubat'taki Alanyaspor maçında oynayacak seviyeye getirmeyi planlıyor.

 

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