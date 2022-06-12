Olympiakos Cyle Larin'i ikna etmeye çalışıyor

Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı Cyle Larin'i Olympiakos'un ciddi şekilde istediği belirtildi.



Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Cyle Larin'in uzun süredir Olympiakos'un listesinde olduğu ve tarafların görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi. Serbest oyuncu konumunda olan Larin'in istediği maaş konusunda detayların görüşüldüğü bilgisini veren Romano, Kanadalı oyuncunun 9 numara ve kanat oyuncusu olarak Olympiakos'a katkı verebileceğini hatırlattı.



2018'den bu yana Beşiktaş'la sözleşmesi bulunan Clye Larin, geçen sezon tüm kulvarlarda oynadığı 37 maçta 8 gol 1 asistle siyah beyazlılara katkı sağlamıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ