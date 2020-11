Olimpiyat hayali kurabilmek: Hüseyin Özkan

Judoda olimpiyat, Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan eski milli sporcu Hüseyin Özkan, genç sporculara hayal ettikleri başarıya ulaşmaları için disiplinli ve özverili çalışmaları tavsiyesinde bulundu.



2000 Sidney Olimpiyatları'nda şampiyon olarak judoda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran Özkan, Anadolu Ajansının "Olimpiyat hayali kurabilmek" projesinin konuğu oldu.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübünde antrenörlük yapan Özkan, yeni Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları yetiştirmek için çalışıyor.



1972 yılında Çeçenistan'da doğan Hüseyin Özkan, akraba ve arkadaşlarının küçük yaşlarda spor yaptığını belirterek, kendisinin de 10 yaşında onlarla beraber spora başladığını söyledi.



Judoyu sevdiği için bu alanda kendisini geliştirmek istediğini ifade eden Özkan, "Spora profesyonel başladım. Gerekli antrenmanları aksatmadan yaptım. İlk madalyamı spora başladığımdan 3 ay sonra girdiğim bir yarışmada kazandım. Orada 3. oldum. O madalyamı her zaman hatırlıyorum. O madalya çok önemli benim için." diye konuştu.



"Çalışa çalışa zirveye yükseldim"



Özkan, Sovyetler Birliği zamanında spor yaptığını dile getirerek, birlik dağılınca Türkiye'den kendisine davet geldiğini kaydetti.



Müslüman bir ülke adına yarışıp, başarılar kazanmak hedefiyle 1993 yılında Türkiye'ye geldiğini aktaran Özkan, "İyi ki Türkiye'ye gelmişim. O bayrağı göndere çektirdiğim için gururluyum. Çok mutluyum, iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. O zaman gençtim ama iyi karar verdim. Türkiye'ye geldiğimde o zaman spora fazla yatırım yoktu. Çalışa çalışa zirveye yükseldim. Daha sonra spora yatırımlar başladı. Ondan sonra işimiz kolaylaştı." ifadeslerini kullandı.



Özkan, sporun ciddiye alınarak yapılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Sporda çalışmanın yanında rejim, disiplin, yeme-içme ve uyku düzeni çok önemli. Bunları tam yapamazsan zirveyi yakalamak çok zor. Yapmadıkların seni geri atar. Sporcunun bunları her zaman yapması lazım. Bunları hayatının parçası olarak görmesi lazım. Kulüpteki ve milli takımdaki sporculara da söylüyorum, hayatınızda rejim, disiplin, yeme-içme ve uyku düzeni ile saygı olacak. Disiplinli olmazsan başarılı olamazsın. Şunu yapmazsam diye bir şey diye düşünürsen yanılırsın. Bunu profesyonel iş olarak yapacaksın. Hedef koyduysan her şeyi en iyi şekilde yapacaksın. Sporu biraz ciddi yapmaya başladıktan sonra hedef koyuyorsun. Ben de o hedefi koymuştum. Milyonlarca sporcu olimpiyat şampiyonu olmak istiyor ama birkaç kişi bunu yakalayabiliyor. Olimpiyat şampiyonu olarak hedefimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum."



"Final maçını hiç unutmadım"



Olimpiyat şampiyonluğu maçını hiç unutmadığını ifade eden Özkan, finaldeki Fransız rakibi Larbi Benboudroud'la daha önce de çok kez karşılaştığını söyledi.



Özkan, rakibini tanıdığı için ona karşı avantaj yakalamak için hep fırsat kolladığını dile getirerek, "Fırsatı buldum ve rakibimi ipponla yenmeyi başardım. Madalyayı boynuma taktım. Bazıları zirveye gelmenin kolay olduğunu düşünüyor. Bayrağı göndere çektirmek, İstiklal Marşı'nı okutmak başka bir duygu. Olimpiyat şampiyonu olduğumda judo kariyerimin 18. yılıydı. Kariyerimdeki bütün programlarımı olimpiyat şampiyonu olmak için yapmıştım. Bu yolda çok maçlar yaptım ve sonunda başardım." değerlendirmesinde bulundu.



"Hedefim şampiyon sporcular yetiştirmek"



Yaşadığı sakatlıktan dolayı 2003 yılında aktif sporculuğu bıraktığını aktaran Özkan, kendisi gibi olimpiyat şampiyonu sporcular yetiştirmeyi hedeflediğini kaydetti.



Özkan, Türkiye'de spora önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, iyi ve çalışkan sporcular yetiştiğini belirterek, Tokyo Olimpiyatları'nda sporcuların madalya almasını ümit ettiğini sözlerine ekledi.



Antrenör Turşak: "Hüseyin Özkan, bir şampiyondan ötesi"



Eski milli sporcu ve judo antrenörü Şahin Turşak da Özkan'ın kendileri ve genç sporcular için bir idol olduğunu belirterek, Özkan'ın hem antrenör hem de sporculara örnek bir kişilik olduğunu söyledi.



Özkan'ın bir şampiyondan ötesi olduğunu ifade eden Turşak, "İş disiplini çok iyi, sabah namazından sonra uyumaz. 10.30'da ayakta göremezsin, dinlenir. Gün içine bir spor programı koyarak o günü değerlendirir. Milli takım antrenörü olduğu dönemde Hüseyin hocamla da çalıştık. Bu anlamda kendimi şanslı hissediyorum." yorumunda bulundu.



14 yaşındaki genç judocu Kaan Buğra Özer de Özkan'ı kendisine örnek aldığını dile getirerek, kendisinin de Özkan gibi olimpiyat şampiyon olmayı hedeflediğini bildirdi.