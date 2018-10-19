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OLİMPİKDER 40 Yıllık Dostluk İçin Birlikte Yardıma Koşuyoruz Projesi

Olimpik Sporları Geliştirme Derneği , Alman Dış İşleri Bakanlığı Gençlik Köprüsü Programı Kapsamında , 40 Yıllık Dostluk İçin Birlikte Yardıma Koşuyoruz Projesi ile hibe almaya hak kazandı.

Kaynak: Basın Bülteni
OLİMPİKDER 40 Yıllık Dostluk İçin Birlikte Yardıma Koşuyoruz Projesi
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19 Ekim 2018 14:20
Olimpik Sporları Geliştirme Derneği , Alman Dış İşleri Bakanlığı Gençlik Köprüsü Programı Kapsamında , 40 Yıllık Dostluk İçin Birlikte Yardıma Koşuyoruz Projesi ile hibe almaya hak kazandı.
 
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan dernek başkanı Özcan Çamyar, Proje kapsamında Türkiye'nin 7  Bölgesinden 14 Spor Kulübu ile birlikte , Dezavantajlı Spor Kulüplerini Geliştirme Platformu'nu kuracağız. 11 Kasım İstanbul Maratonunda ve 24 Kasım'da Hannover'de koşarak bu kulüplere bağış toplayacağız.
 
Bununla birlikte bağış mobil  uygulaması yaparak, spor elektronik, tekstil gibi ürünlerin bağış olarak Dezavantajlı Spor Kulüplerini Geliştirme Platformu'na kaynak olarak aktaracağız .
 
Bağış koşucularımız, Özge Kafa - Edirne, Mustafa Öztürk Niğde , Yunus Kabasakal Ordu, Sinem Birol - İstanbul, Merve Kavak-Bursa, Furkan Yurtsev - Çanakkale, Nurcan Arıcan- Sırbistan, Selin Saygı - İstanbul, Özcan Çamyar - Ünye , Yağmur Karagöz - İstanbul, Mehmet Doğan - Ankara 
 
İlk kez uluslarası düzeyde yapılacak olan yardım koşuları için ayrıntılı bilgi olimpikder.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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