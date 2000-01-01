Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"Oladipo, Isaiah Thomas 2.0 olmaya daha yakın" iddiası!

NBC Sports'tan Tom Haberstroh, Indiana Pacers'ın yıldızı Victor Oladipo'nun ciddi kuadriseps sakatlığından sonra aynı yüksek standartlarda oynamaktan ziyade, "Isaiah Thomas 2.0" olmaya daha yakın olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBC Sports'tan Tom Haberstroh, Indiana Pacers'ın yıldızı Victor Oladipo'nun ciddi kuadriseps sakatlığından sonra aynı yüksek standartlarda oynamaktan ziyade, "Isaiah Thomas 2.0" olmaya daha yakın olduğunu söyledi.

Haberstroh, NBC Sports'tan Drew Shiller'a göre şu açıklamaları yaptı:

"Ben bu durumdan çok uzak dururdum. Victor Oladipo, eski Victor Oladipo'dan ziyade, Isaiah Thomas 2.0' olmaya çok daha yakın. Gerçekten kötü olan o kuadriseps sakatlığından sonra büyük bir skorer olabileceğini kanıtlamak adına bir sözleşme yılına bakan Oladipo, Golden State Warriors'ın takas etmesi için elindeki her şeyi ortaya koymasına değecek bir oyuncu değil."

Oladipo, Aralık 2018'deki kuadripseps sakatlığından 18 ay sonra oyuna geri dönmüştü ve şimdi, Pacers ile yaptığı beş yıllık anlaşmasının son sezonuna girecek.

Oladipo, bu sezon Pacers için oynadığı 19 maçta 14.5 sayı, 3.9 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları yakalamıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal