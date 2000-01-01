"Oladipo, Isaiah Thomas 2.0 olmaya daha yakın" iddiası!

NBC Sports'tan Tom Haberstroh, Indiana Pacers'ın yıldızı Victor Oladipo'nun ciddi kuadriseps sakatlığından sonra aynı yüksek standartlarda oynamaktan ziyade, "Isaiah Thomas 2.0" olmaya daha yakın olduğunu söyledi.



Haberstroh, NBC Sports'tan Drew Shiller'a göre şu açıklamaları yaptı:



"Ben bu durumdan çok uzak dururdum. Victor Oladipo, eski Victor Oladipo'dan ziyade, Isaiah Thomas 2.0' olmaya çok daha yakın. Gerçekten kötü olan o kuadriseps sakatlığından sonra büyük bir skorer olabileceğini kanıtlamak adına bir sözleşme yılına bakan Oladipo, Golden State Warriors'ın takas etmesi için elindeki her şeyi ortaya koymasına değecek bir oyuncu değil."



Oladipo, Aralık 2018'deki kuadripseps sakatlığından 18 ay sonra oyuna geri dönmüştü ve şimdi, Pacers ile yaptığı beş yıllık anlaşmasının son sezonuna girecek.



Oladipo, bu sezon Pacers için oynadığı 19 maçta 14.5 sayı, 3.9 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları yakalamıştı.



