Okçulukta millilerden 6 madalya!

İtalya'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, takım müsabakalarında 6 madalya elde etti.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'da devam eden organizasyonun takım müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu.



TBESF Okçuluk Milli Takımı, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak, Avrupa şampiyonaları tarihinde Türkiye adına bir ilke imza attı.



Madalya kazanan ay-yıldızlı ekipler şöyle:



- Altın madalya:



W1 Erkek Takım (Yiğit Caner Aydın-Bahattin Hekimoğlu)



Makaralı Yay Kadın Çiftler Takım (Öznur Cüre-Sevgi Yorulmaz)



Klasik Yay Erkek Çiftler Takım (Yavuz Papağan-Sadık Savaş)



- Gümüş madalya:



Klasik Yay Kadın Çiftler Takım (Merve Nur Eroğlu-Yağmur Şengül)



- Bronz madalya:



Makaralı Yay Karışık Takım (Öznur Cüre-Bülent Korkmaz)



Klasik Yay Karışık Takım (Merve Nur Eroğlu-Yavuz Papağan)



Ayrıca W1 karışık takım kategorisinde Fatma Danabaş ile Yiğit Caner Aydın 4. sırayı alırken, makaralı yay erkeklerde Erdoğan Aygan-Bülent Korkmaz çifti 5. oldu.



Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası yarın yapılacak bireysel madalya müsabakalarıyla sona erecek. Milli okçular, 8 kategoride madalya mücadelesi verecek.





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