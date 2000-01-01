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OKC'de Billy Donovan dönemi sona erdi!

Oklahoma City Thunder, Billy Donovan'ın takımın baş antrenörü olarak ekiple devam etmeyeceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Oklahoma City Thunder, Billy Donovan'ın takımın baş antrenörü olarak ekiple devam etmeyeceğini duyurdu.

Donovan'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erdi ve her iki taraf da yeni bir anlaşma yapmamaya karar verdi. ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Oklahoma City'nin yeniden yapılanmaya geçişi, ekip ve Donovan'ın birlikte ilerlemesini zorlaştırdı.

Thunder genel menajeri Sam Presti, şunları söyledi:

"Sezonun sonunda oturup ikimiz için önümüze bakmanın en iyi yolunu tartışmayı planlamıştık. Bu görüşmelerden sonra, ona takımın gelecekteki yönü hakkında bilgi veremeyeceğimiz ortaya çıktı. Sonraki birkaç sezon, kariyerinin bu aşamasında anlaşılır bir şekilde arzuladığı netlik düzeyini ona verecektir."

Thunder, Batı Konferansı'nı beşinci olarak bitirerek ve Houston Rockets'ı playoffların ilk turunda yedi maça zorlayarak, 2019-20 sezonunda beklenenden başarılı bir takım olarak görüldü. Önümüzdeki bahar ayında 36 yaşını dolduracak olan Chris Paul, Oklahoma City'nin kontratları arasında en büyük sözleşmeye sahip.

Wojnarowski'ye göre 55 yaşındaki Donovan, NBA koçluğu piyasasında ilgi gören bir koç olacak.

Donovan, iki NCAA şampiyonluğu kazandığı Florida'daki 19 yıllık başarılı döneminin ardından, 2015'te Thunder'ı devralmıştı. Oklahoma City'de 243-157'lik bir seriye sahip olan Donovan, beş sezonda da playofflara ulaşmıştı.


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