Oklahoma City Thunder ve Charlotte Hornets ekipleri, ikinci tur draft seçimleri üzerinden takas gerçekleştirdi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
HoopsHype'tan Michael Scotto, Thunder'ın Hornets'tan Denver Nuggets'ın 2030 ikinci tur seçimini, Phoenix Suns'ın 2029 ikinci tur seçimi karşılığında aldığını duyurdu.
Şu anda 12-35'lik derecesiyle sıkıntılı bir dönemden geçen Hornets, Doğu Konferansı'nda 14. sırada yer alıyor.
Thunder ise bu sezon ligin en iyi takımlarından biri olarak, 39-9'luk derecesiyle Batı Konferansı'nın zirvesinde bulunuyor.
HoopsHype'tan Michael Scotto, Thunder'ın Hornets'tan Denver Nuggets'ın 2030 ikinci tur seçimini, Phoenix Suns'ın 2029 ikinci tur seçimi karşılığında aldığını duyurdu.
Şu anda 12-35'lik derecesiyle sıkıntılı bir dönemden geçen Hornets, Doğu Konferansı'nda 14. sırada yer alıyor.
Thunder ise bu sezon ligin en iyi takımlarından biri olarak, 39-9'luk derecesiyle Batı Konferansı'nın zirvesinde bulunuyor.