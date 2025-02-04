Oklahoma City Thunder ve Charlotte Hornets ekipleri, ikinci tur draft seçimleri üzerinden takas gerçekleştirdi.



HoopsHype'tan Michael Scotto, Thunder'ın Hornets'tan Denver Nuggets'ın 2030 ikinci tur seçimini, Phoenix Suns'ın 2029 ikinci tur seçimi karşılığında aldığını duyurdu.



Şu anda 12-35'lik derecesiyle sıkıntılı bir dönemden geçen Hornets, Doğu Konferansı'nda 14. sırada yer alıyor.



Thunder ise bu sezon ligin en iyi takımlarından biri olarak, 39-9'luk derecesiyle Batı Konferansı'nın zirvesinde bulunuyor.



