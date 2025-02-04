OKC ve Hornets arasında ikinci tur seçimleri takası!

Oklahoma City Thunder ve Charlotte Hornets ekipleri, ikinci tur draft seçimleri üzerinden takas gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
OKC ve Hornets arasında ikinci tur seçimleri takası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2025 15:16
Oklahoma City Thunder ve Charlotte Hornets ekipleri, ikinci tur draft seçimleri üzerinden takas gerçekleştirdi.

HoopsHype'tan Michael Scotto, Thunder'ın Hornets'tan Denver Nuggets'ın 2030 ikinci tur seçimini, Phoenix Suns'ın 2029 ikinci tur seçimi karşılığında aldığını duyurdu.

Şu anda 12-35'lik derecesiyle sıkıntılı bir dönemden geçen Hornets, Doğu Konferansı'nda 14. sırada yer alıyor.

Thunder ise bu sezon ligin en iyi takımlarından biri olarak, 39-9'luk derecesiyle Batı Konferansı'nın zirvesinde bulunuyor.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery