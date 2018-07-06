OKC ve Carmelo, yolları ayırmaya birlikte bakacak

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Tarihi bir lüks vergisi faturasıyla karşı karşıya kalan Oklahoma City Thunder'ın, Carmelo Anthony'den ya takas, ya zamana yayılan ödeme ya da bir anda ödeme yollarından biriyle, kurtulmaya baktığı açıklandı.Carmelo, 2018-19 sezonunda 27.9 milyon dolar maaş alacak.Anthony'nin menajeri olan CAA Sports'tan Leon Rose'un, OKC genel menajeri Sam Presti ile güçlü bir ilişkisi ve geçmişi olduğu ve Carmelo'nun takımdan ya takas yoluyla, ya da kontratının zaman içinde ödenerek gönderilmesi konusunda bizzat Carmelo ile birlikte çalışacağı söylendi.Carmelo'nun kontratında halen takas vetosu maddesi bulunuyor, fakat anlaşılacak takımın kendisini serbest bırakacak bir takım olması beklendiği için bu konuda sorun olması beklenmiyor.New York Times'dan Marc Stein ise, Houston Rockets'ın eğer serbest kalırsa Carmelo'yu kovalamasını bekliyor.