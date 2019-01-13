OKC, Nick Collison'ın formasını emekli edecek

Oklahoma City, emekli oyuncusu Nick Collison'ın 4 numaralı formasını 20 Mart'ta düzenlenecek bir törenle emekli edecek.
Collison, forması emekli edilecek Thunder tarihindeki ilk oyuncu olacak.
Seattle Supersonics tarafından draft edilmiş olan Collison, 15 yıllık kariyerinin tamamını Thunder ekibiyle geçirmişti ve OKC taraftarlarının uzun yıllarca favoril oyuncularından biriydi.
OKC başkanı Clay Bennett, açıklamasında "Nick Collison'ın formasının Oklahoma City'de emekli edilecek ilk Thunder oyuncusu forması olacağı için çok heyecanlıyım. Bağlılık, sıkı çalışma ve özgünlük örneği oluşturarak, bu topluluğun dokusu ve organizasyonumuzun bir parçası olarak kendisini geliştirdi."
ifadelerini kullandı.