OKC, Nick Collison'ın formasını emekli edecek

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Oklahoma City, emekli oyuncusu Nick Collison'ın 4 numaralı formasını 20 Mart'ta düzenlenecek bir törenle emekli edecek.Collison, forması emekli edilecek Thunder tarihindeki ilk oyuncu olacak.Seattle Supersonics tarafından draft edilmiş olan Collison, 15 yıllık kariyerinin tamamını Thunder ekibiyle geçirmişti ve OKC taraftarlarının uzun yıllarca favoril oyuncularından biriydi.OKC başkanı Clay Bennett, açıklamasındaifadelerini kullandı.