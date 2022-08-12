Okan Buruk'tan Nelsson için özel uğraş

iç transferdeki 1 numaralı gündem maddesi şüphesiz. İspanyol kulübüve İngiliz kulübükadrosuna katmak üzere rekabete girdiği Danimarkalı savunmacıdan beklenti en azcivarında. Ancak kulüp bir yandan yüksek bonservis bedeli talep ederken, diğer taraftan oyuncunun takımda kalmasını istiyor. Nelsson'u kadroda tutmaya kararlı isimlerin başında ise Galatasaray'ın hocasıgeliyor.Başarılı çalıştırıcı, dünkü antrenmanda öğrencisiyle bire bir görüşme gerçekleştirdi. Buruk bu görüşmede,sözleriyle Danimarkalı savunmacıyı ikna etmeye uğraştı.Ayrıca ikilinin antrenman sırasında çekilen neşeli görüntüleri de dikkat çekiciydi. Buna karşın,diyen ve teklifleri değerlendirmek istediğini söyleyen Nelsson için ayrılık vakti çok yakın gibi görünüyor.