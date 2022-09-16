Okan Buruk'tan değişiklik yok

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Arabam.com Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ligde son yapılan Kasımpaşa mücadelesinin ilk 11'ini korudu.
Nef Stadı'nda yapılan müsabakaya sarı-kırmızılı ekip Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Emin Bayram, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis kadrosuyla başladı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Berkan Kutlu, Milot Rashica, Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi yer aldı.
Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda 3-2 kazandıkları Kasımpaşa mücadelesindeki ilk 11'de değişiklik yapmadı.
Nef Stadı'nda yapılan müsabakaya sarı-kırmızılı ekip Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Emin Bayram, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis kadrosuyla başladı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Berkan Kutlu, Milot Rashica, Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi yer aldı.
Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda 3-2 kazandıkları Kasımpaşa mücadelesindeki ilk 11'de değişiklik yapmadı.
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