Okan Buruk'tan 100. galibiyet!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılıların başındaki 100. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan 100. galibiyet!
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09 Mart 2025 22:41
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetiyle birlikte önemli bir başarı daha yakaladı.

Sarı-kırmızılılara 2022 yılında imza atan ve geride kalan süreçte 3 kupa kazanan Okan Buruk, Alanyaspor maçıyla birlikte 100. galibiyetini elde etti.

Okan Buruk, Alanyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'ın başındaki 100. galibiyetini elde etti.

Öte yandan 51 yaşındaki teknik adam, Alanyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'ın başında 100. lig maçına çıktı. Galatasaray, bu süreçte 82 galibiyet alan Buruk, 12 beraberlik, 6 yenilgi gördü.


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