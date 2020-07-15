Okan Buruk: 'Şampiyonluğu en çok biz hak ediyoruz'

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının en heyecanlı geçtiği sezonlardan biri yaşanıyor. Bir tarafta lider Başakşehir, öbür tarafta takipçisi Trabzonspor beklenmedik yenilgiler alarak yarışı daha da ilginç hâle getirdi. Aradaki dört puanlık fark iki hafta kala devam etti. Başakşehir, hafta sonunda Kayseri'yi yenerse şampiyonluğunu ilan edecek. Son üç sezonda şampiyonluğun kapısına kadar gelen ancak kupayı rakiplerine kaptıran Başakşehir'de herkes bu defa mutlu sona inanıyor. Konyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından Başakşehir soyunma odasında bayram havası vardı. Trabzonspor'un Denizlispor'a yenilmesi turuncu-lacivertlileri iyice coşturmuştu.Soyunma odası 'şampiyon' tezahüratlarıyla inlerken teknik direktör Okan Buruk 4-3'lük yenilgiye rağmen oyuncularını kutladı. Futbolcuyken yedi defa şampiyonluk yaşadığını söyleyen Buruk "Bu harika duyguyu her oyuncunun tatmasını isterim. Bu sene şampiyonluğu en çok biz hak ediyoruz. Kayseri'yi yenip rüyamızı gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu takım dört yıldır şampiyonluğa oynuyor ama bu defa o kupa bizim elimizde havaya yükselecek" deyince coşku tavan yaptı. 1453 Başakşehirliler taraftar grubu, havalimanında takımlarını tezahüratlarla karşıladı. Yönetim de Başakşehir Stadı'nda şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklara başladı.Bir takım için taraftarı en itici gücüdür. Başakşehir'in ise iç saha maçlarında yeterli desteği bulamadığı bir gerçek. Ancak turuncu-lacivertliler bu önemli destekten mahrum olmasına rağmen iç sahada en başarılı takım olmayı başardı. Başakşehir iç sahada 37 puan toplarken onu 34 puan toplayan Sivas ve her biri 33 puan toplayan Fenerbahçe ve Beşiktaş takip etti.