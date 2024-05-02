Semih Kılıçsoy için Premier Lig gelişmesi

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Premier Lig'in güçlü ekiplerinden West Ham United'ın gündemine geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Semih Kılıçsoy için Premier Lig gelişmesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2024 18:34
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Premier Lig'in güçlü ekiplerinden West Ham United'ın gündemine geldi.

İngiliz basınından Caught Offside'ın haberine göre; West Ham United, Michail Antonio'nun ilerleyen yaşı sebebiyle genç bir forvet oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

FORVET ARIYORLAR

Haberde, West Ham'ın güçlü fiziği sebebiyle oyun anlayışına uyacağını düşündüğü Semih Kılıçsoy, Londra ekibinin transfer listesinde en üst sıralara çıkmış durumda.

25-30 MİLYON EURO

Öte yandan haberde, Beşiktaş Kulübü'nün Semih Kılıçsoy için gelecek 25-30 milyon euro bandındaki teklifleri kabul etmeyi planladığı ifade edilirken, West Ham'ın yakın zamanda siyah-beyazlı ekibe teklifte bulunmaya hazırlandığı yazıldı.

Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği belirtilen Semih için forma şansı giymesi en muhtemel kulübün West Ham olduğu ve Londra ekibinin de bunu avantaja çevirerek Semih'i ikna etmek istediği kaydedildi.

18 yaşındaki genç yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 30 maçta 11 gol 2 asist kaydetti.

 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery