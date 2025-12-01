Okan Buruk, Kadıköy'de yine Fenerbahçe'ye yenilmedi!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, çarpıcı bir istatistiğe imza attı.
Deneyimli teknik adam, takımının başında çıktığı Fenerbahçe deplasmanlarında mağlubiyet yaşamadı.
Biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 Kadıköy deplasmanında takımın başında olan Okan Buruk, söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
