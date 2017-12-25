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Okan Buruk: "Bizleri üzmeye kimsenin hakkı yok"

Süper Lig'de Osmanlıspor'a 3-2 mağlup olan Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından hakeme tepki gösterdi.

Kaynak: AA
Okan Buruk: 'Bizleri üzmeye kimsenin hakkı yok'
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25 Aralık 2017 23:55
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Osmanlıspor'a 3-2 yenildikleri maçın hakemi Özgür Yankaya'yı eleştirdi.

Cezalı olduğu için karşılaşmayı tribünden izleyen Buruk, maçın ardından hakem Yankaya'ya yönelik açıklamalarda bulundu.

Bitiş düdüğü sonrası hakeme tepki göstermesiyle ilgili olarak Buruk, şunları kaydetti:

"Sırf ben hakeme tepki göstermedim. Maç boyunca oyuncularım da hakeme tepki gösterdi. Her hafta aynı şeyleri yaşamak bizleri üzüyor. Bizleri kimsenin üzmeye hakkı yok. Bunu tabii ki hakem hocalarımız, Merkez Hakem Kurulu en iyi şekilde değerlendirecektir. İnşallah, doğru ve adil şekilde değerlendirme yapılır."

Okan Buruk, 19 puan topladıkları ilk yarıyı ise şöyle değerlendirdi:

"Lige çok iyi başladık. O performansı sürdürsek, şu anda ilk üçün içerisinde olma şansımız vardı. Son döneme baktığımızda saha içindeki sonuçlar iyi gitmedi. Cezalar ve sakatlıklar da bunda etkili oldu. Bugün 15 kişiyle geldik. Hepsi üst üste gelince seri oluştu. İlk önce takımımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Biz de bunun sorumlusu olarak, takımımızı yukarıya nasıl çekebilirizi düşünmeliyiz. Çok kötü puan toplamadık. 19 puan çok kötü değil ama başladığımız seriye göre yüksek puan toplama hedefimiz vardı."

 
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