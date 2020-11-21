Okan Buruk: 'Benim yüzümden'

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş karşısında alınan 3-2'lik yenilginin faturasını kendisine kesti.



Kendi tercihlerinin maçın kaderini etkilediğini belirten Okan Buruk, "Mağlubiyeti önce kendime bağlıyorum. İlk devre ve ikinci devre arasındaki farklılık benim tercihlerim nedeniyle oldu. Devre arası değişiklikler etkili oldu. Daha çok rakip kaleye gittik. 2-1'i yakalayabilirdik. 2 duran topla 2-0 oldu. 2 duran toptan belki bizim için basit gol. 2-0'dan çevirebilirdik. 10 kişiyle 3-2'yi bile yakaladık. İkinci yarıdaki oyun ümit verici. Zor bir maç günü bu. Milli takım maçları, kulüp takım maçlarını inanılmaz bölüyor. Oyuncuları milli takıma gönderiyoruz. Oynasa dert, oynamasa dert. Oynamıyor, doğru düzgün antrenman yapmıyor. Oynuyor, yorgun oluyor. Milli takım sonrası zor oluyor böyle. İkinci yarıdaki oyun ve istekten memnunum. Maçı çevirebilirdik, çeviremedik. Sergen Hoca'yı ve Beşiktaş'ı sahadaki emeklerinden ötürü tebrik ediyorum" dedi.



Beşiktaş karşısındaki futbolcun Şampiyonlar Ligi seviyesi için yeterli olmadığını vurgulayan Okan Buruk, "Şampiyonlar Ligi havası farklı oluyor. Bir yandan yorgunluk olacak. Atmosferi, havası çok daha değişik. Her şeyi değişik. Hakeminden, oynanan oyuna kadar farklı olacak. Onun da altını çizmek lazım. Hakemden iki kulübe de, futbolcular da mutsuz. Haftanın en önemli maçına yapılacak atama daha doğru planlanmalı. Ümit Öztürk, hangi başarıyla bu maça atandı. Hakem beni uyarıyor, ben de 4. hakeme söyledim, 'Siz de onu uyarın, daha iyi yönetsin' dedim. Buradaki oyun Şampiyonlar Ligi'ne yetmez. Ruhumuz yoktu ilk yarıda. İkinci yarı bu ruhu kaliteyle koyduk. Kimle oynasak ilk yarıdaki oyunla, olmaz. Ruh, yetenek ve kaliteyle oynamamız gerekiyor Manchester United'a. Bizim daha kararlı, istekli, konsantre çıkmamız gerekiyor. Artık bizi daha iyi tanıyorlar, daha çok ciddiye alacaklar" ifadelerini kullandı.



