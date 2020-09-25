Okan Buruk: 'Bazı arkadaşlar gidecek'

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük'e 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



Bu sonuçların sorumlusunun kendisi olduğunu söyleyen Buruk, "Oyun bizde gibi gözükse de, rahat rahat sahamızdan çıkmamıza izin verdiler ama bir türlü üretemedik. Bireysel performans anlamında özellikle hücum bölgesinde büyük düşüşler yaşıyoruz ve bu da ilerideki üretkenliğimizi azaltıyor. Geriye düştüğümüzde de bu rakiplere güç veriyor ve bizi de psikolojik olarak aşağıya çekiyor. Hamleler yaptık ama yeterli sonucu alamadık. Üzüntülüyüm, oyuncularıma da söyledim. Bu işin en başta sorumlusu benim, bu takımı aynı şekilde devam ettiren, onlara güvenen, sorumlu benim. Onlara düşen kendilerini toparlamaları. 2 ay önce, bu takım şampiyon oldu, aşağı yukarı aynı oyuncularla. Şu andaki duruma getiren de biziz, başta ben, teknik adam olarak şampiyonluktan ne kadar pay alıyorsam, mağlubiyette de sorumlu benim. Oyuncularıma hala güveniyorum, hiçbir şekilde kimse yanlış anlamasın, güven kaybı yaşamıyorum. Birçok şeyi değiştirebilecek durumdayız." dedi.



Transfer dönemi bitmeden birçok değişikliğin olacağının sinyalini veren teknik adam, "Kadromuzda değişiklikler yapacağız. Bu seneden gördüğümüz, geçen seneden gelen belki bazı arkadaşlarımızla yolları ayırmamız da gerekecek. Yeni transferlerin birçoğundan faydalanamadık. Tekrar yükselişe geçmek istiyoruz. Sol kanatta sıkıntı yaşıyoruz, aslında transfer de yaptık ama hem sol bek, hem sol açık sakatlandı. Yine ön tarafa bir oyuncu daha, bir de stoper bölgesine bir oyuncu düşüncemiz ama bununla ilgili değişiklik de olabilir. Ben değişime çok sıcak bakmadım, şampiyon olan ve çabuk başlayan bir takımdık ama çok fazla hedefi olmayan oyuncularla yola devam etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



