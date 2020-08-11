Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'a transferini duyurdu

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı kırmızılıların twitterdan yaptığı paylaşımında Oğulcan Çağlayan'ın 'Türkiye'nin ilk ve tek 4 yıldızlı takımı merhaba' dediği video yer aldı.
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı 4 yıllığına kadrosuna katarken, oyuncunun yıllık KAP açıklamasının ardından netlik kazanacak.
Sarı kırmızılıların twitterdan yaptığı paylaşımında Oğulcan Çağlayan'ın 'Türkiye'nin ilk ve tek 4 yıldızlı takımı merhaba' dediği video yer aldı.
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı 4 yıllığına kadrosuna katarken, oyuncunun yıllık KAP açıklamasının ardından netlik kazanacak.
👋🏻 🤔 pic.twitter.com/nBfljctgsS
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 11, 2020