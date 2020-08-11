Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'a transferini duyurdu

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti.

Haber; Sporx.com
Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'a transferini duyurdu
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11 Ağustos 2020 16:44
Galatasaray, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı kırmızılıların twitterdan yaptığı paylaşımında Oğulcan Çağlayan'ın 'Türkiye'nin ilk ve tek 4 yıldızlı takımı merhaba' dediği video yer aldı.

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı 4 yıllığına kadrosuna katarken, oyuncunun yıllık KAP açıklamasının ardından netlik kazanacak.



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