Nwakaeme ve Bakasetas Fenerbahçe'ye siftah peşinde

Ligin tozunu attıran Nwakaeme 6 kez rakip olduğu Sarı-Lacivertliler'e karşı skor katkısı yapamazken, en büyük kozlardan Bakasetas da Fenerbahçe karşısında ağları sarsamadı. İki yıldız da siftah yaparak, şampiyonluk yolunda takımlarına büyük katkı vermeyi amaçlıyor.

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Nwakaeme ve Bakasetas Fenerbahçe'ye siftah peşinde
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27 Şubat 2021 10:52
Trabzonspor, Fenerbahçe maçına hazırlanırken, yıldızlar da kritik mücadeleye farklı bir motivasyonla çıkacak. 2018-19 sezonu başında Bordo-Mavi renklere imza atan ve geldiği günden bu yana ortaya koyduğu performansla herkesi kendine hayran bırakan Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 6 maçta da skor katkısı yapmayı başaramadı. Lig genelinde attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıkan Nijeryalı, Sarı-Lacivertliler karşısındaki şanssızlığını da yarın akşam bozmayı hedefliyor.

1 asisti var

Devre arasında Alanyaspor'dan kadroya katılan ve Trabzonspor için sahaya çıktığı 5 maçta 3 kez ağları havalandıran Bakasetas da Kanarya'ya karşı 3 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda 1 asiste imza atan Yunan yıldız, Sarı-Lacivertli fileleri sarsamadı. 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe karşısında atacağı golle hem siftah yapmayı hem de takımına galibiyeti getirmeyi planlıyor.



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