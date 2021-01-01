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Nurkic, Portland'daki rolünden "memnun değil"

Portland Trail Blazers pivotu Jusuf Nurkic'in takımdaki rolünden memnun olmadığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers pivotu Jusuf Nurkic'in takımdaki rolünden memnun olmadığı iddia edildi.

HoopsHype'dan Michael Scotto, Nurkic'in Portland'daki şu anki rolünden memnun olmadığını bildirdi:

"Nurkic oradaki rolünden memnun değil. Sezonun sonunda, gelecek sezon takımda kalmak isteyip istemediği sorulduğunda, 'Doğru koşullar altında, evet' yanıtını vermişti. Doğru koşulların ne olduğu sorulduğunda ise 'Göreceğiz. Henüz bilmiyorum, çünkü şimdiki koşullar öyle değil.' demişti.

Gelecek sezon garanti altında olmayan 12 milyon dolarlık bir maaşı var ve Nurkic'in çevresindeki insanlar, Portland'ın kendisini bu maaşta tutacağını düşünüyor."

Nurkic, sakatlıkları nedeniyle 2020-21 normal sezonunda sadece 37 maçta forma giymiş ve bu süre zarfında ise maç başına 11.5 sayı ve 9.0 ribaund ortalamaları tutturmuştu.


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