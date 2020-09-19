Nuri Şahin: 'Galibiyeti de alabilirdik'

Antalyaspor'un tecrübeli futbolcusu Nuri Şahin, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıkmlamalarda bulundu.



Nuri Şahin açıklamasında; "Takımı tebrik ediyorum, ikinci yarıda çok iyi mücadele ettik. Beraberliği hak ettik, maç biraz daha uzasaydı galibiyeti de yakalayabilirdik. Futbolumun son yıllarında Türkiye'de olmaktan çok mutluyum, Antalyspor'da bana farklı bir pozisyon çizildi" dedi.



