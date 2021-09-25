Nurcan Çelik: 'Galatasaray bir devrim oldu'

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik, çok yetenekli bir ekip oluşturduklarını, Avrupa ile aralarındaki kalite farkını kısa sürede kapamak için uğraşacaklarını söyledi.GSTV'ye konuşan Çelik, "Takımımız çok genç ve çok yetenekli. 'Bayan bilekler' olarak nitelediğimiz üç-dört futbolcumuz var. Forvetimiz de Türkiye'nin en iyi forvetlerinden Elanur Laçin. U19 Milli Takımı'nda forma giyiyor. Gelecekte Avrupa'da top oynayabilme kapasitesine sahip bir futbolcumuz. Zeynep Ece Güneş var, sol bek oynayan Cemre Kara var. Ceyda Karagöz var. İnanılmaz bileklerine hakim" dedi.Avrupa'daki kadın futbolu seviyesinin üst düzey olduğunu dile getiren Çelik, "Galatasaray'ın da kadın futbol şubesini açmasıyla artık farklı bir seviyeye geçeceğiz. Galatasaray'ın burada yer alması bir devrim oldu. Kısa sürede Avrupa'yı yakalayacağımıza inanıyorum" yorumunu yaptı.