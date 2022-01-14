Novak Djokovic'in vizesi yeniden iptal!

Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, tek erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic'in Avustralya vizesinin yeniden iptal edildiğini bildirdi.



Djokovic'in, Avustralya'ya yaptığı vize başvurusundaki formlarda yanlış bilgiler bulunduğunu açıklayan Hawke, ünlü sporcunun ''insan hatası'' olarak tanımladığı söz konusu yanlışlarla ilgili verdiği savunmayı kabul etmeyerek vizesini iptal etti.



Vize iptaliyle ilgili başka bir gelişme olmazsa tek erkekler dünya sıralamasının bir numarası Djokovic'in, Avustralya'dan sınır dışı edilmesi bekleniyor.



Ne olmuştu?



Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak tarihlerinde Melbourne'da yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.



Melbourne'a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.



Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.



Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.



Kararı ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finallerinin oynandığı Rod Laver Arena'da, antrenmanlarını sürdürüyordu.





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