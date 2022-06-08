Nobre: 'F.Bahçe şampiyon olur! Beşiktaş'a 5 transfer şart'

"TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAK ZOR, SABIR YOK"

"ÇOK İYİ İŞ YAPIYORSUN, YÖNETİCİ SENİ SEVMEYEBİLİYOR"

"TÜRKİYE'DE FATURA 90 DAKİKADA KESİLİYOR, BU ÜZÜCÜ"

"JORGE JESUS ZORLUKLARI AŞAR"

"ALEX'İN FENERBAHÇE'YE GELİŞİ İÇİN ERKEN"

"MESUT ÖZİL KONUSU FENERBAHÇE'YE ZARAR VERİYOR"

"SERDAR AZİZ VE İRFAN CAN OLABİLİR"

"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUĞUNA İNANIYORUM"

"SERDAR DURSUN İYİ AMA..."

"ISMAEL'İN KREDİSİ JESUS'TAN DAHA AZ"

"ALEX TEIXEIRA 10 NUMARA DEĞİL"

"BEŞİKTAŞ 4-5 TRANSFER YAPMALI"

"İNŞALLAH AVRUPA'DA ZOR RAKİPLER GELMEZ"

NOBRE İLE KISA KISA

Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen,olarak geldiği ülkemizde Mert ismini alan ve günümüzde teknik direktörlük yapan bir futbol adamı:... Futbolu bıraktıktan sonra Akhisarspor, Hatayspor, Gençlerbirliği ve Altay'da çalıştı. Nobre, teknik direktörlük kariyeri, formasını başarıyla giydiğihakkında'e çok özel ve bir o kadar da samimi bir röportaj verdi.'in sorularını yanıtlayane'nin yaptığı açıklamalar şu şekilde:Gayet iyiyim. Antrenörlük gerçekten çok başka bir his. Oyunculuk daha kolay. Teknik direktörlüğü çok sevdim. Türkiye'de çalıştım. Ama zor oldu. Türkiye'de sabır yok. Maalesef yok. Yeni jenerasyondan hocalar var. Onlar umut verici. Futbolda her şey farklı olacak. İnşallah en kısa zamanda başka olacak. Öyle hissediyor ve inanıyorum.Futbolculuk dönemimde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta çok mutlu zamanlarım oldu. Teknik direktörlük konusunda durum çok farklı tabi. Gençlerbirliği'nde daha mutluydum diyebilirim. Kampta sistemi oturtmaya çalıştım. Yoğun mücadele verdim. Fakat; Türkiye'de sadece skor da önemli değil. Bunu gördüm. Türkiye'de yönetim, sportif direktör ve birçok etken var. Bu bir Türkiye kültürü bence. Çok iyi iş yapıyorsun ama yönetici işin içine bir giriyor, durum çok farklı oluyor.Açıkçası planım önce Türkiye'de kariyerime devam etmek. Yeni sezonda kısmet olursa çalışacağım. İlk alternatifim Türkiye. Sonra Brezilya. Süper Lig ya da TFF 1. Lig fark etmez. Bir proje olsun. Bu önemli. Ben buna inanıyorum. Proje dediğim de uzun vadeli olmalı. Yeni hocalar sistemi oturtmak için en az 6 aya ihtiyaç duyar. Ama Türkiye'de 90 dakikada fatura kesiliyor. Bu üzücü.Jesus çok tecrübeli bir teknik adam. Ama sıkıntı yaşayabilir. Neden? Çünkü İsmail Kartal geçen sezon çok iyi iş yaptı. Şimdi Jesus'un işi daha da zorlaştı. Düşünün; bir Türk hocanız var, çok iyi iş yapıyor. Daha sonra yeni ve marka bir hoca geliyor ama aynı etkiyi veremiyor. Böyle bir durum olursa Jesus büyük sıkıntı yaşar. Bunu tecrübesiyle aşabilir mi? Neden olmasın. Yeni hoca sonrası yeni oyuncular da gelecek. Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Buna rağmen Jesus, 3-4 transfer yaptırır bence. Çok başarılı bir hoca. Zorlukları aşacak deneyime sahip.O bir efsane. Alex ile bu konuyu konuşmadım. Alex'in Fenerbahçe'ye gelmesi için biraz zamana ihtiyacı var. İlerleyen dönemlerde elbette gelecek. Kendisiyle konuştuğumda önce tecrübe kazanmak istediğini söyledi. Alex bunu düşünüyor. Önce tecrübe, sonra Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi çok seviyor. Hayal kırıklığı da yaşamak istemiyor diye tahmin ediyorum.Mesut Özil, çok iyi bir oyuncu. Dünya çapında bir yıldız. Dışarıdan buna bizim karar vermeimiz ise zor. İçeride ne olduğunu detaylıca bilmiyorum. Jesus ne yapacak? Başkan ve yönetimin kararı sonuçta. Geçen sene karar verildi. Jesus o zaman yoktu. Tabii keşke Fenerbahçe oturup Mesut ile konuşsa ve Özil'i kazansa. Jesus da bu konuda öncü olsa diye düşünüyorum. Daha iyi olur. Alex'ten sonra büyük beklentilerle geldi. Mesut Özil konusu Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Böyle olmamalı.İki futbolcu da kaptan olabilir. Ama kararı Jesus verecek. Bakarsınız transfer yaptırır ve başka bir kaptan istiyorum da diyebilir. Ayrıca bu oyuncular kaptan olacaksa hem saha içi hem de saha dışında kaptan olmalılar. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum.Ben Jesus'a inanıyorum. İyi bir hoca. Fenerbahçe'nin şampiyonluktan başka bir düşüncesi de yok. Eğer şampiyon olamazsa Başkan Ali Koç için de büyük sıkıntı ve stresli günlerin devamı olabilir. Ama bu sene Fenerbahçe'ye inanıyorum, başaracaklar.Her oyuncunun elbette eksiği vardır. Teknik direktör olunca öyle bakıyorsun. Serdar Dursun iyi bir golcü. Ama Fenerbahçe'nin belki de bambaşka bir oyuncuya ihtiyacı var. Serdar bazen çok fazla pozisyon kaçırıyor. En az 20 gol atması lazımdı. Şampiyon olmak istiyorsanız büyük takım kimliğinde olmanız ve hücumcularınızın hepsi gol üretmeli. Beşiktaş'ta mesela Larin-Aboubakar-Ghezzal üçlüsünün neler yaptığını hatırlayalım. Bir tek Serdar ile de olmaz. Şampiyonluk için hücum hattınızın aktif olması ve bu hattın içinde yer alan oyuncuların sezon içinde 50 gol atabilmesi gerek.Bir avantajı bir de dezavantajı var. Geride bıraktığımız sezonda bu ligi tanıdı. Jesus'tan bu konuda daha avantajlı bence. Ismael'e daha az sabır gösterebilirler. Bu da eksisi. Jesus'un ise kredisi biraz daha fazla. Valerien Ismael'in mesela 8 maç kredisi yok. Beklentiler daha yüksek. Bu da baskı oluşturabilir. Stres yaşatabilir. Yeni sezonda tabii ki sistemini de oturtacak. Birkaç tane kendi sistemine tam uyan oyuncu isteyecektir. Taraftar sonuç ister. Camia da şampiyonluk bekliyor.Çok iyi bir oyuncu. Shakhtar Donetsk zamanında neler yaptı! Çin'den sonra doğru düzgün maç oynamadı. O çok büyük zarar verdi. 6 ay maç yok. Düşünsenize. Maç kondisyonu diye bir gerçek var. Unutmayalım. Bunun sıkıntılarını çok yaşadı Alex. Bu lig de kolay bir lig değil. Kendisiyle konuştuğumda, "Ben de kendi performansımdan memnun değilim" dedi. Alex, 10 numara değil de kanada yakın verimli olacağını düşünüyor. Kendisiyle bu konuyu konuşmuştum. Şayet Beşiktaş ile devam eder ve böyle oynarsa daha verimli olur.Stoper, orta saha ve forvet transferi kesin yapılmalı. Kanatta kimler olacak? Gidenler olabilir. Bence en az 4-5 transfer yapmalılar. Yapacaklarını da düşünüyorum.Avrupa'da futbol bambaşka. İşler orada gerçekten kolay değil. Abdullah Avcı, akıllı bir teknik adam. İnşallah zor rakipler gelmez. Başarılı olmalarını istiyorum. Sadece Trabzonspor'u değil, Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tüm takımların hepsi başarılı olsun istiyorum.Olmazsa olmazSeviyorumŞampiyonlukKartal ve Çarşıİkinci evim, vatanımHayatı zorlaştıranAteşliİyi gazeteci, kardeş.