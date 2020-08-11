N'koudou: 'Turu mutlaka geçmeliyiz'

Beşiktaş'ın kanat oyuncularından Kevin N'Koudou, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve BırakmamSeni kampanyasını Beşiktaş TV'ye değerlendirdi.



N'Koudou açıklamasında; "Burada olmak, buraya geri dönmek güzel. Az dinlenme zamanımız oldu ama gelecek sezon için elimizden geleni yapacağız." dedi.



"KULÜP İÇİN İYİ OLDU"



Kampanyayı değerlendiren kanat oyuncusu; "Kulüp için iyi bir organizasyon oldu. Taraftarın desteği çok güzeldi. Pandemiden sonraki zor sürecin ardından birlikte olmamız gereken bir dönem. İnşallah en iyisi olacak." dedi.



"KOLAY OLMAYACAK"



N'Koudou sözlerini; "Şampiyonlar Ligi elemesi oynamak bile başlı başına güzel bir şey. Şampiyonlar Ligi için bu turu geçmemiz lazım. Taraftarın olmaması turu yüzde 50-50'ye getiriyor. Kolay olmayacak ama elimizden geleni yapacağız." diyerek bitirdi.



