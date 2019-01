Nike kadın sporcuların hikayelerini gün ışığına çıkardı

Nike, dört farklı kadın sporcunun hayalleri ve hikayelerini paylaştığı "Fight Your Dreams" (Hayallerin İçin Mücadele Et) kampanyasıyla kadınları spor yapmaları için cesaretlendiriyor. Kampanyada yer alan sporcular arasında Türkiye'den Dünya ve Avrupa Şampiyonu ilk kadın güreşçisi Yasemin Adar ile Dünya, Avrupa ve Grand Slam Şampiyonu Tekvandocu İrem Yaman da bulunuyor.Bu kampanya kapsamında ilham veren hikayelerini binlerce kadınla paylaşan Yasemin Adar "Kadının doğasında güçlü olmak var. İnsanlara kadın güreşçiyim dediğimde bana inanmıyorlar. Fakat onlar beni eleştirdikçe ben daha bir azimle ve hırsla çalışıyorum. Türkiye'de ilk defa Dünya Şampiyonu bir kadın güreşçi oldum. Bu başarım, birçok ön yargının yıkılmasını sağladı. Umarım genç kızlarımız, kazandığım başarılara yenilerini ekleyerek kadın güreşini daha çok duyulur hale getirir. Hedefim, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak altın madalya kazanmak" sözleriyle hikayesini ve hayallerini paylaştı.İrem Yaman ise, "Büyük hayaller kurmak, cesaret, hırs ve azim ister. Bir şeyi isteyince bahane üretemezsiniz. Onu gerçekleştirmek için elinizden gelen tüm fedakarlığı yaparsınız. Güç, yıkıp dökmek ya da kırıp geçmek değil aksine yoktan var etmek, emek vermek ve yol göstermektir. Herkesin gücünün farkına varıp hissetmesinin en önemli şey olduğunu düşüyorum" dedi.Nike'ın "Fight Your Dreams" (Hayallerin İçin Mücadele Et) kampanyası kapsamındaki ilham veren hikayeleri @nikewomen Instagram hesabı üzerinden takip edebilirsiniz.