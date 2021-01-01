Nick Collison, OKC'de Presti'nin asistanı oldu!

Oklahoma City Thunder, Nick Collison'ın ekibin başkan yardımcısı ve genel menajeri Sam Presti'nin özel asistanı olarak atanacağını duyurdu.



Collison yeni görevinde, Presti ve diğer kilit ön büro personeli ile Thunder için basketbol operasyonlarının birçok alanında kısa vadeli ve uzun vadeli girişimler ve projeler üzerinde yakın bir şekilde çalışırken, ön bürodaki karar vericiliğini geliştirmeye devam edecek.



Collison, şu anki görevine başlamadan önce son iki sezon Thunder için basketbol operasyonları temsilcisi olarak görev yapıyordu.



Collison, Thunder'daki 14 sezonluk kariyerinin ardından ekip tarafından forması emekliye ayrılmıştı.



