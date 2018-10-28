New York istiyor, Golden State Warriors korkmuyor!

DURANT: "AKLIMDA SADECE KAZANACAĞIM PARA VAR"

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New York Knicks'in gelecek yaz serbest kalacak olan Kevin Durant konusunda ilgisi her geçen gün artarken Golden State Warriors cephesinin ise sakin ve güvenli olduğu öne sürüldü.The Athletic'te yer alan habere göre; Kevin Durant'in basketbol dışı yatırımları New York'ta ve en yakın arkadaşı da bir Knicks taraftarı. Fakat, Warriors bu durumdan hiçbir şekilde korkmuyor çünkü yakalanan başarılardan vazgeçemeyeceğini düşünüyor.New York Knicks ise yıllardır süren başarısızlığına rağmen NBA'in en değerli takımı ve en büyük pazarı olmayı sürdürüyor.Kevin Durant, önümüzdeki yaz dönemi için kafasında sadece "alacağı paranın" olduğunu söyledi."Artık yüklü bir kontrat imzalamanın zamanının geldiğini" söyleyen ve önümüzdeki sezon nerede oynayacağı sorulan Durant, şu açıklamaları yaptı:"O konuda hiçbir şey düşünmüyorum. Şu anda gerçekten takıma odaklanmış durumdayım.""Alacağım parayı düşünüyorum. Hiç büyük bir anlaşma yapmamıştım. Ligde bir sürü çok para kazanan adam görüyorum, ve onlar için mutluyum da. Ama benim de hakettiğimi biliyorum. Dürüst olmak gerekirse tek düşündüğüm büyük ihtimalle bu."KD, geçtiğimiz gece NYK'e karşı 41 sayıyla oynamıştı.