Nenad Bjelica: 'Fenerbahçe ile ciddi görüştük, durdu'

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları kapsamında adı ciddi şekilde öne çıkan ancak son dönemde Ali Koç'un yaptığı açıklamalarla da gelme ihtimali azalan Nenad Bjelica, yeni açıklamalarda bulundu.



Son 1 aydır Fenerbahçe ile görüşmesi olmadığını kaydeden Bjelica, "Betis ile görüşmedim, Fenerbahçe ile ise ciddi görüşmelerimiz oldu. Önemli ilerleme kaydetmiştik ancak son 1 ayda durdu. Şimdi bana çok teklif var, kulüp ismi vermeyeceğim" dedi.



Gelecek sezon bir takım çalıştıracağını belirten Hırvat hoca, "5 büyük ligden ve Türkiye'den isteyenler var. Bazı doğu takımlarından da teklifler geliyor. Ne olacağını yavaş yavaş göreceğiz. Her şey para değil, Arap ülkelerinden de teklifler geldi ancak ben kendimi geliştireceğim bir kulübe gitmek istiyorum. Aynı zamanda ailem de iyi hissetmeli" ifadelerini kullandı.



Son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran Bjelica'nın görevine sezon sona ermeden son verilmişti.







