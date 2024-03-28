Nedim Yücel: 'Henüz kaybettiğimiz bir şey yok'

Beşiktaş Emlakjet, EuroCup yarı final ilk maçında deplasmanda JL Bourg'a 86-74 mağlup oldu. Seride 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, 29 Mart Cuma (yarın) Sinan Erdem Spor Salonu'nda ikinci maçına çıkacak.



"HENÜZ BİR ŞEY KAYBETMEDİK"



Beşiktaş Emlakjet Genel Menajeri Nedim Yücel, zorlu randevu öncesinde açıklamalarda bulundu.



İlk maçta istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını belirten Yücel, final şanslarının devam ettiğini vurgulayarak "Son haftalarda iyi bir form yakalamıştık. Fakat yarı finaldeki ilk maçta bunu sergileyemedik. Ama kaybedilmiş hiçbir şey yok. Sinan Erdem'de müthiş bir atmosfer bizi bekliyor. Taraftarımızın desteğiyle de bu maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçı kazandıktan sonra da tekrardan seriyi Bourg'a taşıyıp -ki orada şansları eşit görüyorum- orada galip gelerek finale adımızı yazdırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Yücel, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı olarak en iyisini yapmayı hedeflediklerini kaydederek bu sezonki performansları ile ilgili ise "Sezon başında ayaklarımız yere basarak bir bütçe oluşturduk ve bu bütçe doğrultusunda yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçen seneki durumdan sonra yepyeni bir yapılanmaya gittik. Aslında sezon başı koyduğumuz hedeflerimizi tutturmuş durumdayız. Ama tabii Beşiktaş'ta hedefler hiçbir zaman bitmez. Hep en yükseğe ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda da önümüzde bir yol var. Adım adım gitmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



"HEDEFİMİZİ BAŞARDIK"



Son olarak taraftarın bu sezonki desteğini yorumlayan Nedim Yücel sözlerini şöyle noktaladı:



"Sezon başında en büyük hedefimiz Akatlar ruhunu canlandırmaktı ve bunu başardık. Hatta sadece Akatlar'da canlandırmakla kalmadık. Bugün Sinan Erdem'de de bilet bulunmuyor. Taraftarımız müthiş bir ilgi gösteriyor. Biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah böyle devam edecek."



