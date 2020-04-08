Necip Uysal'dan indirim teklifi

Beşiktaş'ın alt yapısından gelip tam 11 yıldır A Takım'da görev yapan Necip Uysal, Siyah- Beyazlı kulübü için, 'Feda' dedi.Siyah beyazlılarla sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan ve 1.4 milyon Euro maaş alan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun, yönetime menaceri aracılığıyla mesaj gönderip daha düşük maaştan yeni bir kontrat yapılmasına sıcak baktığını ilettiği kaydedildi.29 yaşındaki oyuncu Beşiktaş ile 320 maça çıkarken 5 gol atıp 10 asist başarısı gösterdi.