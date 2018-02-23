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Necip Çarıkçı: ''Boluspor'un ilk altı şansını kaybetmemesi için...''

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı: "Boluspor'un ilk altı şansını kaybetmemesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Kaynak: AA
Necip Çarıkçı: ''Boluspor'un ilk altı şansını kaybetmemesi için...''
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23 Şubat 2018 13:48
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı, hedeflerinin ligi ilk 6 içinde bitirmek olduğunu söyledi.

Kulüpte basın mensuplarına açıklama yapan Çarıkcı, son oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına 3 puan almak için çıktıklarını ancak sahadan beraberlikle ayrıldıklarını, oynanan futbol ve mücadeleden memnun olmadığını belirtti.

"Boluspor'un ilk altı şansını kaybetmemesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız." diyen Çarıkcı, şöyle devam etti:

"Erzurumspor maçını unutacağız. Bundan sonra ilk altı hedefimiz konusunda hem teknik heyet hem de futbolcularla tekrar görüşeceğiz. Kötü mücadele edemeyiz. Mücadeleyi Erzurum ekibi karşısında göremedim. Dünkü mücadeleyi bir daha görmek istemiyorum. Bu konuda da önlem alacağız. İnşallah Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı herkese ders olur."

Çarıkcı, ligin 24. haftasında Altınordu ile karşılaşacaklarını ve rakibin güçlü olduğunu vurgulayarak, "Altınordu maçında gerçek Boluspor takımını görmek istiyoruz. Elimizde iyi bir kadro var. İnşallah iyi mücadele ederiz ve kazanırız ama önce Boluspor takımına yakışır bir mücadeleyi görmek istiyorum. Bu konuda da teknik heyetle görüşeceğiz." diye konuştu.

Alternatifli bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Çarıkcı, sakatlığı bulunan Andre Santos'un da bu hafta iyileştiğini kaydetti.

Yönetim olarak her şeyi yapmaya çalıştıklarını anlatan Çarıkcı, Boluspor'un Türkiye'de mali, futbolcu ve tesis yönünden Süper Lig takımlarıyla mücadele edecek bir güce ve yapıya sahip olduğunu savundu.

Çarıkcı, hakem kararlarına ilişkin de "Dünkü maçta hakem ikinci golü göremedi. Hakemi konuşmak doğru değil." diyerek sözlerini tamamladı.

 

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