Ndidi'den transfer itirafı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi, Beşiktaş'ı neden seçtiği hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 10 Eylül 2025 16:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Ndidi'den transfer itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın Leicester City'den 8 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, RG'ye özel açıklamalarda bulundu.

"YENİ BİR MEYDAN OKUMA"

Beşiktaş'a transferi hakkında konuşan Ndidi, "Leicester City'yi seviyorum, orası hala benim evim gibi ama Beşiktaş'ın teklifi benim için yeni bir meydan okumaydı." ifadelerini kullandı.

"SICAK KARŞILADILAR"

Türkiye'deki taraftarlar hakkında konuşan Nijeryalı orta saha, "Taraftarlar bizi çok sıcak karşıladı ve biz de onları aldığımız sonuçlarla mutlu etmeye kararlıyız. Takım gelişiyor ve ortak bir hedefimiz var." dedi.

"LEICESTER UNUTULMAZ OLACAK"

Eski takımı Leicester City hakkında konuşan 28 yaşındaki yıldız, "Leicester'da hala arkadaşlarım var ve oradaki deneyimim, elde ettiğimiz başarılar ve zor zamanlar geçirdiğimiz zamanlarda bile takımın arkasında duran harika taraftarlar nedeniyle her zaman unutulmaz kalacak." sözlerini sarf etti.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.