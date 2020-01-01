Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

NBA'de ikinci bir bubble, Þikago'da kurulabilir!

NBA'in Orlando'da oynamaya davet edilmeyen sekiz takým için, Þikago'da ikinci bir bubble inþa etmeyi onaylamaya yakýn olduðu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoðraf; NBA.com
NBA'in Orlando'da oynamaya davet edilmeyen sekiz takým için, Þikago'da ikinci bir bubble inþa etmeyi onaylamaya yakýn olduðu bildirildi.

Takýmlarýn, hedeflenen Eylül ayýndaki bir tarihte, mini antrenman kamplarý veya diðer takýmlara karþý maçlarý olacaðý belirtildi.

Bilindiði üzere, son birkaç haftadýr birkaç takým, bu konsepti zorluyordu.

Playoff dýþýnda kalan sekiz takýmdan yedisi, Perþembe günü lig yetkilileriyle bir görüþmeye katýlmýþtý ve New York Knicks, görüþmede temsilcisi bulunmayan tek takým olarak yer aldý.

Bu düzenlemenin, bir yaz ligi formatýna benzeyeceði düþünülüyor.

Bir genel menajer, ESPN'e verdiði demeçte, "Bunu nasýl düzenleyecekleri, bizim için neredeyse alakasýz. Genç adamlarýmýzý maç simülasyonunda çalýþtýrmak için bir þans daha." þeklinde konuþtu.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfasý
  • NBA Türkiye Twitter Sayfasý
  • Sporx Google Plus Sayfasý
Ana Sayfa | Bize Ulaþýn | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarý | Kurumsal