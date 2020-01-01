NBA'de ikinci bir bubble, Þikago'da kurulabilir!

NBA'in Orlando'da oynamaya davet edilmeyen sekiz takým için, Þikago'da ikinci bir bubble inþa etmeyi onaylamaya yakýn olduðu bildirildi.



Takýmlarýn, hedeflenen Eylül ayýndaki bir tarihte, mini antrenman kamplarý veya diðer takýmlara karþý maçlarý olacaðý belirtildi.



Bilindiði üzere, son birkaç haftadýr birkaç takým, bu konsepti zorluyordu.



Playoff dýþýnda kalan sekiz takýmdan yedisi, Perþembe günü lig yetkilileriyle bir görüþmeye katýlmýþtý ve New York Knicks, görüþmede temsilcisi bulunmayan tek takým olarak yer aldý.



Bu düzenlemenin, bir yaz ligi formatýna benzeyeceði düþünülüyor.



Bir genel menajer, ESPN'e verdiði demeçte, "Bunu nasýl düzenleyecekleri, bizim için neredeyse alakasýz. Genç adamlarýmýzý maç simülasyonunda çalýþtýrmak için bir þans daha." þeklinde konuþtu.



