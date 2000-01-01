NBA'de geçtiğimiz haftanın en dikkat çeken haberleri!

NBA'de geride bıraktığımız hafta en çok dikkat çeken haberleri, sizler için tekrar bir araya getirdik!
Geçtiğimiz hafta en çok dikkat çeken haberler hangileriydi?"ISIAH'YI İSTEMİYORUM!"
Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas'ı 1992 Dream Team kadrosunda istemediğine dair ses kaydı ortaya çıktı!"PLAYOFF İÇİN OYNAMAYACAKSAM, OYNAMAM"
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Trail Blazers'ın sezon devam ettiğinde gerçekçi playoff şansı yoksa oynamamayı planladığını söyledi.WALL, UZUN SÜRE SONRA İYİLEŞTİ
Washington Wizards yıldızı John Wall, 2018 ve 2019'da sol topuğundan ve sol aşil tendonundan geçirdiği ameliyatlardan sonra tamamen iyileştiğini söyledi."KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜNÜZ..."
Eski Golden State Warriors oyuncusu Stephen Jackson, bir polis memuru tarafından öldürülen George Floyd için düzenlenen protestoda yaptığı konuşmayla duygusal anlar yaşattı.
Jackson; "İkizim George Floyd'un karakterini küçük düşüremeyecekler. Çoğu zaman, polis hatalı olduğunu bildiği bir şey yaptığı zaman, yapmaya çalıştıkları ilk şey bunu örtbas etmek ve yaptıklarının buna değmiş olduğu gibi görünmesini sağlamak için geçmişinizi ortaya çıkarmaktır. Cinayet ne zamandan beri buna değmiştir?"
ifadelerini kullandığı güçlü bir konuşma yaptı.45'TEN 23'E NASIL GEÇTİ?
Michael Jordan'ın Chicago Bulls ile 45 numaradan 23 numaraya nasıl geçtiğine dair, daha önce anlatılmamış bir hikaye ortaya çıktı. Uzun süre Bulls'un ekipman yöneticiliğini yapmış olan John Ligmanowski, bu hikayenin arkasındaki adam olarak gözüktü.31 TEMMUZ TARİHİ VERİLDİ!
NBA başkanı Adam Silver, ligin yönetim kurulu ve takım sahipleri ile bir toplantı yaptı ve ligin yakın geleceğinde nasıl bir karar alınacağı konuşuldu. Ayrıca ligin geri dönüş için hedef olarak 31 Temmuz
tarihini belirlediği söylendi."AMERİKA NEDEN BİZİ DE SEVMİYOR?"
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, George Floyd'un ölümü ve hafta sonu boyunca dünyanın dört bir yanına yayılan protestolar hakkında içten bir tepkide bulundu.J.R. SMITH, ARABASINA ZARAR VERENİ DÖVDÜ!
Eski NBA oyuncusu JR Smith'in, Los Angeles'taki George Floyd protestolarında arabasının camlarını parçaladığını iddia ettiği birini döverken videosu ortaya çıktı.JORDAN DA GEORGE FLOYD İÇİN KONUŞTU!
Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, George Floyd'un ölümüyle ilgili üzüntüsünü beyan ettiği, resmi bir açıklama yaptı.POPOVICH, TRUMP'A KARŞI AÇTI AĞZINI, YUMDU GÖZÜNÜ!
San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, George Floyd'un polis cinayeti sonrası gerçekleşen protestoları tartıştı ve ABD başkanı Donald Trump'a ağır ithamlarda bulundu ve "Trump'ın beyni olsaydı, yüzde 99 toplumsal değerleri küçümseyen bir şekilde olsa bile, çıkıp insanları birleştirmek için bir şeyler söylerdi."
gibi ifadeler kullandı! LAKER'LAR BİR ARAYA GELDİ, AYNI MESAJI PAYLAŞTILAR!
Los Angeles Lakers'ın, LeBron James, Anthony Davis, Alex Caruso ve Danny Green dahil birden çok üyesi, şu an Amerika'daki ırksal huzursuzluk anında birlik olmak adına, Instagram hikayelerinde özdeş mesajlar yayınladı: "Eğer BİZİMLE değilseniz, BİZ de SİZİNLE değiliz!"
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